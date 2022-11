Il padre della ragazza pakistana durante l'udienza per l'estradizione a Islamabad avrebbe detto che la figlia non è morta

Shabbar Abbas, padre di Saman Abbas, nel corso dell’udienza per l’estradizione che si è svolta a Islamabad, ha ribadito di essere certo che la figlia Saman sia ancora viva. È quanto hanno riferito fonti giudiziarie. L’uomo è stato arrestato in Pakistan per l’omicidio della figlia 18enne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) nella notte del 1 maggio 2021. Accusati dell’omicidio sono anche la madre della ragazza, ancora libera in Pakistan, due cugini e uno zio. Abbas, difeso dall’avvocato Simone Servillo, è accusato di concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. L’Italia ne aveva chiesto da tempo l’arresto e l’estradizione.

