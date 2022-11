Il presidente ucraino: "93 Paesi hanno aderito a iniziativa di raccolta fondi per realizzarla". In arrivo a Kiev nuovi finanziamenti da Ue e Usa

Volodymyr Zelensky ha annunciato la costruzione di una flotta di droni marini. “Sulla nostra piattaforma di raccolta fondi United24 stiamo raccogliendo finanziamenti per i droni navali. Persone provenienti da 93 Paesi hanno aderito a questa nostra iniziativa”, ha detto il presidente ucraino che ha parlato anche dei nuovi finanziamenti concessi da Unione euopea e Stati Uniti. Ha dichiarato che il pacchetto di Bruxelles ha fornito 2,5 miliardi di euro, mentre sono in arrivo da Washington altri 4,5 miliardi di dollari.

In Ucraina continuano intanto gli attacchi russi: un neonato è morto in un ospedale di di Vilnianska vicino a Zaporizhzhia, mentre Mosca protesta per il blocco di fertilizzanti russi da parte dei Paesi occidentali.

