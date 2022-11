Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito la città di Golkaya

Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la città di Golkaya in Turchia, nella provincia di Duzce, a circa 200 chilometri a est di Istanbul. La presidenza turca per la gestione dei disastri e delle emergenze ha affermato che non vi è stata alcuna segnalazione immediata di gravi danni. Il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu ha detto all’emittente Ntv che 22 persone sono state curate negli ospedali per le ferite riportate soprattutto per le reazioni di panico durante il sisma, poi il bilancio è salito a 50 persone. Molte persone sono saltate da balconi o finestre, e una di loro è in gravi condizioni, ha riferito ancora Soylu. Il terremoto è avvenuto alle 04:08 (ora locale) ed è stato avvertito a Istanbul, nella capitale Ankara e in altre parti della regione. Sono state registrate almeno 35 scosse di assestamento.

