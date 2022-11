Il lancio di razzi giunge dopo che sabato la Turchia ha lanciato raid aerei sul nord della Siria e dell'Iraq prendendo di mira gruppi curdi che Ankara ritiene responsabili dell'attacco del 13 novembre a Istanbul

È di almeno 2 morti e 6 feriti in Turchia il bilancio della caduta di 5 razzi lanciati da sospetti militanti curdi in Siria sulla città turca di frontiera di Karkamis, nella provincia di Gaziantep. Lo riferisce un funzionario locale. Secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, i razzi hanno colpito una scuola superiore e due case a Karkamis, nonché un camion vicino a un varco di frontiera fra Turchia e Siria. Il governatore di Gaziantep, Davut Gul, riferisce che almeno 2 dei feriti sono in condizioni gravi.

Il lancio di razzi giunge dopo che sabato la Turchia ha lanciato raid aerei sul nord della Siria e dell’Iraq prendendo di mira gruppi curdi che Ankara ritiene responsabili dell’attacco del 13 novembre a Istanbul. Aerei da guerra turchi avevano attaccato basi del Pkk e delle Unità di protezione popolare siriana Ypg, provocando vittime.

