Si continua a combattere in Ucraina, dove ieri è stato dato l’allarme dall’Aeia per i combattimenti troppo vicini a Zaporizhzhia.

“Il mondo dovrebbe riconoscere la Russia come uno stato terrorista, perché questo è quanto è diventata” ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale. Lo riporta Unian. Ieri l’Assemblea parlamentare della Nato ha dichiarato la Russia uno “stato terrorista”, ha esortato gli alleati ad aumentare il sostegno militare a Kiev e a lavorare per l’istituzione di un tribunale speciale internazionale per perseguire il crimine di aggressione contro l’Ucraina.

Camere di tortura a Kherson

Le forze russe hanno allestito una camera di tortura in un centro ricreativo nel villaggio di Strilkove, nell’Oblast’ di Kherson, ha dichiarato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Lo riporta il Kyiv Independent. In precedenza, il 18 novembre, Dmytro Lubinets, Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, ha dichiarato che sono stati scoperti nuovi fatti di tortura che le truppe russe avrebbero inflitto ai residenti dell’Oblast di Kherson durante l’occupazione, tra cui una camera di tortura con una cella separata in cui venivano tenuti gli adolescenti.

Le Forze armate ucraine hanno liberato la città di Kherson l’11 novembre dopo l’occupazione russa durata otto mesi.

“Blackout fino a marzo”

Molto probabilmente gli ucraini dovranno convivere con i blackout almeno fino alla fine di marzo. Lo ha detto Sergey Kovalenko, a capo di Yasno, principale fornitore di energia privato per Kiev, come riporta il Guardian. “Vorrei che tutti capissero: molto probabilmente gli ucraini vivranno con i blackout almeno fino alla fine di marzo”, ha detto Kovalenko in un post sulla sua pagina Facebook, spiegando che l’azienda sta accelerando i lavori per completare le riparazioni prima del calo drastico delle temperature. “Lo scenario di base è che se non ci sono nuovi attacchi alla rete elettrica, nelle attuali condizioni di generazione di elettricità, il deficit di potenza potrebbe essere distribuito uniformemente in tutto il paese. Ciò significa che le interruzioni saranno ovunque ma meno durature. Ci sono anche diverse previsioni sullo sviluppo di questa situazione e dipendono completamente dagli attacchi della Russia”, ha aggiunto Kovalenko.

