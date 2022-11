Squarciato un panificio situato sopra un dormitorio studentesco nella provincia di Duhok

Diverse persone sono rimaste uccise e ferite in un’esplosione di gas in Iraq avvenuta in un edificio residenziale per studenti a Dohuk, nel Kurdistan iracheno. Almeno 4 le vittime, tra cui un capitano della protezione civile e un vigile del fuoco. Una trentina i feriti nell’esplosione, avvenuta in un negozio di panetteria situato nell’edificio, che ha provocato un’enorme fiammata.

