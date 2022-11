Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov

Il presidente Valdimir Putin ha detto che “il cambiamento dell’attuale governo ucraino non è l’obiettivo dell’operazione militare speciale condotta dala Russia”. Loha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass ma aggiungendo che la Russia, attraverso l’operazione militare speciale in Ucraina, “vuole raggiungere i suoi obiettivi e li raggungerà“. Peskov ha così commentato le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui Mosca non cercherebbe di negoziare con Kiev, ma vorrebbe ottenere una “tregua” a breve termine nelle ostilità.

