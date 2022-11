Si tratta di Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi, sono accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane

Due importanti attrici iraniane, Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi sono state arrestate per aver sostenuto pubblicamente proteste antigovernative di massa. Lo riportano i media statali dell’Iran. Le due donne sono accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane, secondo l’agenzia di stampa Irna. Entrambe in precedenza erano apparse in pubblico senza il velo, un gesto di solidarietà con i manifestanti. Le proteste sono scoppiate a settembre dopo la morte di una donna Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia morale nella capitale per presunta violazione delle rigide regole dell’hijab. Morì il 16 settembre, tre giorni dopo.

