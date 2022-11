Imponente corteo contro il regime nella città a maggioranza curda

(LaPresse) – Non si ferma la protesta contro il regime in Iran. Un imponente corteo ha sfilato per le strade a Piranshahr, nella regione dell’Azerbaigian Occidentale, a maggioranza curda. Durante la manifestazione si sentono spari.

