E' accaduto in Colorado: un sospettato è in custodia

Cinque persone sono morte e 18 sono rimaste ferite in una sparatoria in una discoteca gay, il Club Q, a Colorado Springs, in Colorado. La tenente Pamela Castro del dipartimento di polizia di Colorado Springs ha detto che la polizia ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria al Club Q alle 23.57. Un sospetto, anche lui ferito, è in custodia, secondo quanto riportano i media americani.

Si tratta dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti, solo pochi giorni fa episodi simili a Philadelphia e Chicago

