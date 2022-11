Uomini armati aprono il fuoco su piccola folla: è caccia da parte della polizia

Almeno nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori da un bar di Philadelphia, tra Kensington Avenue e Allegheny Avenue, avvenuta la sera di sabato 5 novembre. Non ancora chiaro il motivo dell’aggressione armata, ha fatto sapere la polizia. Le autorit√† hanno dichiarato che uomini armati sono usciti da un veicolo nero parcheggiato nel mezzo dell’isolato e hanno colpito nove persone con circa 40 colpi. Tutte le vittime sono state ricoverate in ospedale. Due sono in condizioni critiche, le altre sono stabili. Non ci sono stati arresti immediati e la polizia ha detto che sta cercando i sospetti.

