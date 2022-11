Nelle carrozze ci sono 200 passeggeri che hanno acquistato i biglietti "per la vittoria"

Venerdì è partito da Kiev il primo treno per Kherson dopo il ritiro della Russia dalla città meridionale ucraina. La Russia ha ritirato le sue truppe da Kherson l’11 novembre. Il treno è il primo in nove mesi. Un video fornito dal vice capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Kyrylo Tymoshenko ha mostrato la partenza del treno, seguita da un applauso. Nelle carrozze ci sono 200 passeggeri che hanno acquistato i biglietti “per la vittoria”, ha dichiarato Tymoshenko in un post sui social media. Le carrozze del treno sono state dipinte con disegni eclettici da artisti ucraini e i biglietti sono stati venduti come parte del progetto di beneficenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata