Il capo della più grande azienda energetica chiede agli ucraini di lasciare il Paese per ridurre la domanda

Nevica abbondantemente in Ucraina e continuano i blackout elettrici. Il capo della Dtek, la più grande azienda energetica privata ucraina, ha dichiarato che le persone dovrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciare il Paese per ridurre la domanda sulla rete elettrica nazionale. “Se riuscissero a trovare un posto alternativo dove stare per altri tre o quattro mesi, sarebbe molto utile per il sistema”, ha dichiarato Maxim Timchenko, ad di Dtek, in un’intervista all Bbc, “se si consuma di meno, gli ospedali con i soldati feriti avranno la garanzia dell’alimentazione elettrica”. Timchenko, la cui azienda fornisce più di un quarto dell’energia elettrica dell’ucraina, afferma che il sistema diventa meno affidabile a ogni attacco russo e che la riduzione del consumo di elettricità è la chiave per mantenerlo in funzione.

