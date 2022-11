Il ministro dell'Interno: "Mai notificato alcun provvedimento di divieto"

“Nel primo pomeriggio dell’8 novembre i sistemi di rilevazione della posizione indicavano che la nave (Ocean Viking) aveva iniziato la navigazione in direzione Ovest di sua spontanea volontà. La decisione di allontanarsi dalle coste italiane risulta essere stata presa dopo che i media avevano già diffuso la notizia che le persone soccorse a bordo delle altre navi Ong erano tutte sbarcate”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a proposito della vicenda della Ocean Viking, durante la sua informativa in Senato. “I fatti evidenziano come la Ocean Viking si sia diretta autonomamente verso le coste francesi – ha detto – Una decisione non solo mai auspicata dall’Italia ma che ha creato attriti sul piano internazionale, anch’essi mai voluti dal governo italiano”.

