Il ministro dell'Interno a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il ministro dell’Interno Piantedosi torna sul caso dei migranti della Ocean Viking. “Il sogno migratorio dei giovani provenienti dall’Africa lo dobbiamo gestire noi e i Paesi da cui provengono non certo i trafficanti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Napoli, a margine del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato in prefettura. “La fermezza che noi intendiamo opporre e mantenere nei confronti di questo fenomeno dovrà essere compensata con strumenti di più lunga durata strutturali che prevedono flussi di ingresso legali e corridoi umanitari. Non abbiamo lezioni da imparare da altri, l’Italia ha già delle esperienze che vanno messe a sistema e rese funzionali a essere anche contraltare di azioni di fermezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata