Il gruppo di attivisti ‘Kaputin‘ in Repubblica Ceca ha messo all’asta una scultura caricaturale raffigurante il presidente russo Vladimir Putin nudo, seduto su un gabinetto dorato. Il ricavato sarà utilizzato per comprare un drone militare da donare all’Ucraina. Lo riporta Radio Praga International, spiegando che il gruppo di attivisti ha utilizzato più volte la caricatura di Putin durante eventi pubblici, comprese le manifestazioni davanti all’ambasciata russa a Praga.

This work, called #NakedKillers, created by Barbora Zichová, has featured various in many #Czech protests since 2021.

Now it is for sell. The proceeds will be used to buy a strike drone for the #Ukraine army. We start at 10.000€.

Who will bid more? pic.twitter.com/Q2JcVxThxl

— Kaputin Official (@Kaputin_Off) November 16, 2022