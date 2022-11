I manifestati chiedono la rimozione del primo ministro e l'abolizione delle leggi thailandesi sulla diffamazione

(LaPresse) Protesta a Bangkok, in Thailandia, a margine del vertice APEC, la Cooperazione Economica Asia-Pacifico, l’organismo nato nel 1989 allo scopo di favorire la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nell’area asiatico-pacifica. Un piccolo gruppo di persone ha manifestato con striscioni e slogan vicino alla sede del vertice per una serie di cause, tra cui la rimozione del primo ministro Prayut Chan-o-cha e l’abolizione delle rigide leggi reali thailandesi sulla diffamazione. La polizia è stata schierata in assetto antisommossa. Al vertice APEC partecipano diversi leader mondiali, tra i quali il presidente cinese Xi Jinping, il premier giapponese Fumio Kishida, il primo ministro australiano Anthony Albanese e la vicepresidente statunitense Kamala Harris.

