È il secondo incidente del genere questa settimana, mentre le autorità lanciano l'allarme su molti edifici poco sicuri nella capitale

(LaPresse) Un edificio di diversi piani in costruzione è crollato su una casa nel sobborgo di Ruaka, alla periferia di Nairobi, in Kenya, causando la morte di almeno due persone. Altre persone sono state estratte vive dalle macerie. Il crollo è il secondo incidente del genere questa settimana, mentre le autorità edilizie lanciano l’allarme di molti edifici non sicuri nella capitale e nei suoi sobborghi. Martedì 15 novembre, sempre a Nairobi, un edificio a più piani è crollato e gli operai edili sono rimasti intrappolati all’interno. I crolli di edifici sono comuni a Nairobi, dove gli alloggi sono molto richiesti e costruttori senza scrupoli spesso aggirano le normative.

