Si cercano sopravvissuti sotto le macerie

(LaPresse) Un palazzo di diversi piani è crollato in Kenya a Kirigiti, fuori dalla capitale Nairobi. I soccorritori sul posto stanno scavando fra le macerie alla ricerca delle numerose persone che risultano disperse. L’emittente nazionale riferisce di almeno tre morti. Al momento non sono chiare le cause del crollo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata