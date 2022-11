Il presidente turco attacca anche gli Stati Uniti, ritenuti responsabili per il sostegno alle milizie curde in Siria

(LaPresse) Recep Tayyip Erdogan, dopo l’attentato che ha ucciso sei persone (tra cui due bambini) a Istanbul, ha condannato i Paesi che danno il loro sostegno ai gruppi armati stranieri con il pretesto di combattere contro lo Stato Islamico. “Condividono con loro ogni goccia di sangue versato”, ha detto il presidente turco parlando in conferenza stampa a margine dell’incontro del G20 a Bali. Erdogan ha aggiunto che i “terroristi non potranno sfuggire all’amaro destino che li attende” e che “le unità di sicurezza hanno già individuato gli autori “. La Turchia, in particolare, è infuriata per il sostegno degli Stati Uniti alle milizie curde in Siria, sospettate di essere dietro l’attentato di Istanbul, nonostante il Pkk abbia negato qualsiasi coinvolgimento. Il ministro degli Interni Suleyman Soylu, infatti, aveva rifiutato i messaggi di cordoglio di Washington.

