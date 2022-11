Lo ha detto il presidente turco a proposito dell'incontro avvenuto a Bali

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver avuto un “dialogo positivo” con la premier Giorgia Meloni nel loro incontro a margine del G20 in Indonesia. Come riporta Anadolu, Erdogan ha spiegato che nell’incontro con Meloni si sono affrontate diverse tematiche, in particolare riguardo a immigrazione ed energia. “Abbiamo discusso in merito alla solidarietà sull’energia, ma anche di immigrazione, perché l’Italia è in difficoltà come noi. Spero che porteremo avanti il discorso con l’Italia in questo senso”, ha affermato Erdogan.

Erdogan ha affermato che in occasione del suo incontro al vertice del G20 in Indonesia con Meloni è stata affrontata la questione del sistema di difesa aerea Eurosam Samp-T. Come riporta Anadolu, Erdogan ha spiegato che Meloni si è detta pronta a risolvere “gli ostacoli tecnici” legati al sistema di difesa che vede una cooperazione tra Italia, Francia e Turchia. “Il presidente del Consiglio italiano Meloni ha detto che ‘Ci sono alcuni problemi tecnici, risolviamoli, risolviamo la questione SAMP-T in Francia, Italia, Turchia, in breve tempo'”, ha riferito Erdogan, dicendosi anche lui fiducioso di poter risolvere gli ostaocoli tecnici nel suo prossimo incontro con Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron.

