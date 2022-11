Migliaia di persone sfollate a causa dell'acqua alta, che ha raccolto livelli record

È allarme inondazioni nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Migliaia di persone sono state sfollate nei giorni scorsi a causa dell’acqua alta, che ha raggiunto livelli record. Circa mille persone sono ancora costrette a stare lontano dalle proprie abitazioni nella cittadina di Forbes. Nella notte l’equipaggio di un elicottero di soccorso ha prelevato con il verricello una coppia di anziani, la loro figlia e due cani dalla loro casa, alla periferia di Forbes, inaccessibile con la barca o il veicolo di soccorso. Le inondazioni nel paese di Condobolin sono al livello più alto dall’inizio delle registrazioni. Decine di città dell’entroterra sono ancora a rischio di gravi inondazioni e sono attualmente in vigore più di cento allarmi in tutto lo Stato sudorientale dell’Australia. Nel Paese sono arrivati personale delle forze di difesa e specialisti internazionali delle inondazioni provenienti dalla Nuova Zelanda e da Singapore per aiutare i soccorritori locali.

