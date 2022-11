Il cancelliere tedesco: "Nessuna conclusione affrettata sulla Polonia"

“Il presidente russo è quasi solo al mondo con la sua politica”, a dirlo è il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando in conferenza stampa al termine del vertice del G20 a Bali. Per quanto riguarda l’incidente in Polonia, Scholz ha sottolineato che non bisogna “saltare a conclusioni affrettate”. “Una delle intese che abbiamo chiarito è che si deve indagare, le parti del razzo devono essere esaminate e poi i risultati delle indagini saranno annunciati pubblicamente”, ha aggiunto il cancelliere.

