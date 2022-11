Al vaglio diverse ipotesi, Biden sostiene che sia improbabile che a spararli sia stata la Russia

Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono prima l’esplosione e poi il cratere lasciato dai missili esplosi in Polonia, nel villaggio di Przewodòw, al confine con l’Ucraina. Il bilancio è di due vittime. Ancora da comprendere da chi siano stati lanciati. Diverse le ipotesi al vaglio: la prima che si tratti di ordigni russi finiti per errore in Polonia, la seconda che siano sì ordigni di Mosca deviati però dalla contraerea ucraina o, infine, che siano missili della contraerea ucraina che non hanno funzionato e sono finiti per errore in Polonia. Il presidente americano Biden sostiene però che sia improbabile che a spararli sia stata la Russia.

