Francesco ha parlato al termine dell'Udienza generale

La nuova preghiera di Papa Francesco per la pace in Ucraina. “Ho appreso con dolore, con preoccupazione, la notizia di un nuovo e ancor più forte attacco missilistico sull’Ucraina, che ha causato morte e danni a molte infrastrutture civili. Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate il fuoco e al dialogo” ha detto il Pontefice al termine dell’Udienza Generale. “Il signore dia agli ucraini consolazione – aggiunge – e speranza di pace. Possiamo pregare per l’Ucraina dicendo un po’ ‘Affrettati Signore'”.

