Il presidente polacco ha detto che "con ogni probabilità" si tratta del "sistema di difesa antiaerea ucraino"

“Non ci sono assolutamente indicazioni che si tratti di un attacco diretto alla Polonia. La Polonia non era un obiettivo del razzo. Quindi, di fatto, la Polonia non è stata attaccata“. Così il presidente polacco Andrzej Duda in riferimento al missile caduto sulla Polonia che ha ucciso due persone. “Con ogni probabilità si trattava di un razzo S-300 prodotto in Russia negli anni Settanta – ha detto – Con ogni probabilità, è stato lanciato dal sistema di difesa antiaerea ucraino per proteggere il territorio ucraino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata