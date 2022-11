Il presidente degli Stati Uniti dopo il colloquio con i leader di G7 e Nato: "Decideremo assieme il prossimo passo"

Joe Biden ha dichiarato che è “improbabile” che il missile che ha ucciso due persone in Polonia sia stato lanciato dalla Russia. Il presidente degli Stati Uniti si è impegnato a sostenere le indagini di Varsavia dopo aver parlato con il presidente Andrzej Duda e aver convocato una riunione d’emergenza con i leader del G7 e della Nato in Indonesia. “Farò in modo di capire esattamente cosa è successo”, spiega Biden ai giornalisti. “Decideremo collettivamente il nostro prossimo passo”.

