Il dipinto e la cornice non sono stati danneggiati

(LaPresse) Gli attivisti per il clima di Last Generation hanno lanciato del liquido nero e oleoso sul dipinto di Gustav Klimt ‘Morte e Vita’, esposto al Leopold Museum di Vienna, in Austria. “La bellezza della vita da un lato, l’attesa della morte dall’altro. È così che Gustav Klimt dipinse ‘Morte e vita’ oltre 100 anni fa. Oggi stiamo scivolando in una catastrofe di proporzioni inimmaginabili perché ci rifiutiamo di riconoscere la minaccia mortale”, hanno detto gli attivisti. Uno di loro si è incollato al quadro. Il gruppo ha fatto sapere che la vernice utilizzata non è tossica ed è facilmente rimovibile. Il dipinto e la cornice non sono stati danneggiati. Sono diversi gli episodi di imbrattamento di opere d’arte da parte di attivisti per il clima. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata