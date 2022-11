Il leader di Kiev è stato fotografato in posa con le truppe in una piazza centrale della città

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa nella città di Kherson appena liberata. Il leader di Kiev è stato fotografato in posa con le truppe ucraine in una piazza centrale di Kherson. “Il ritiro delle truppe della Russia da Kherson è l’inizio della fine della guerra” ha confidato Zelensky ai soldati.

Il “forte esercito” ucraino sta continuando a riconquistare i territori presi dalla Russia dopo l’invasione, ha detto Zelensky, riconoscendo tuttavia le difficoltà e il pesante tributo umano. La liberazione di Kherson, dopo una dura offensiva che ha costretto i russi a ritirare le proprie forze dalla città, è stato uno dei principali successi dell’Ucraina nei quasi nove mesi di invasione e un duro colpo per il Cremlino. L’esercito ucraino ha recuperato tre aree principali del Paese nelle sue controffensive, cioè l’area a nord di Kiev, la regione nord-orientale di Kharkiv e ora Kherson e molti insediamenti vicini.

La visita a Kherson di Zelensky, che ha camminato per le strade della città e posato per alcuni selfie con i soldati ucraini, è giunta poche ore dopo che nel suo video-intervento serale quotidiano ha avvertito di trappole esplosive e delle mine lasciate in città dai russi prima della loro ritirata. Zelensky è già apparso inaspettatamente in altre zone del fronte in momenti cruciali della guerra, per sostenere le truppe e congratularsi con loro per le imprese compiute sul campo di battaglia. A Kherson ha distribuito medaglie ai soldati ucraini in una piazza centrale e ha posato appunto per un selfie con loro. Un video lo ha anche mostrato mentre salutava i residenti che lo salutavano dalla finestra di un appartamento e gridavano “Gloria all’Ucraina’. La risposta del gruppo di Zelensky, composto da soldati e altre persone, è stata “Gloria agli eroi”. “Nella regione di Kherson l’esercito russo ha lasciato dietro di sé le stesse atrocità commesse in altre regioni del nostro Paese”, “troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza alcun dubbio“, ha dichiarato Zelensky.

La Russia preferisce “non commentare” la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kherson come affermato da Dmitry Peskov. Il portavoce del Cremlino ha però voluto sottolineare che Kherson “è un territorio della Federazione russa“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata