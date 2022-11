Previsto risarcimento da Mosca: approvata con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astensioni

L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione contro la Russia, responsabile di aver violato il diritto internazionale invadendo l’Ucraina. La risoluzione, che prevede il pagamento da parte di Mosca di un risarcimento, è stata approvata con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astensioni. Si tratta del più basso livello di sostegno mai registrato tra le cinque risoluzioni sull’Ucraina approvate dalle Nazioni Unite, dopo l’invasione russa del 24 febbraio scorso.

La risoluzione riconosce la necessità di istituire “un meccanismo internazionale di riparazione per i danni, le perdite o le lesioni” derivanti dagli “atti illeciti” della Russia contro l’Ucraina e raccomanda che i Paesi membri dell’Assemblea, in collaborazione con l’Ucraina, creino “un registro internazionale” per documentare le richieste di risarcimento e le informazioni su danni, perdite o lesioni agli ucraini e al governo causati da Mosca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata