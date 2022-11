L'esplosione ha causato almeno 6 morti e 81 feriti, il ministro dell'Interno accusa il Pkk

Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha affermato che una persona sospettata di aver piazzato la bomba a Istanbul, la cui esplosione ha causato sei vittime, è stata arrestata dalla polizia, e ha accusato di responsabilità il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Il PKK è un gruppo militante che chiede uno stato curdo indipendente all’interno della Turchia. L’Ue e gli Stati Uniti la considerano un’organizzazione terroristica. Nessuno ha finora rivendicato la responsabilità dell’esplosione.

Sei persone sono rimaste uccise e diverse decine sono rimaste ferite nell’esplosione di ieri su Istiklal Avenue, una popolare arteria fiancheggiata da negozi e ristoranti che conduce all’iconica piazza Taksim. “La persona che ha lasciato la bomba è stata arrestata dalle nostre squadre del dipartimento di polizia di Istanbul”, ha affermato il ministro dell’Interno Suleyman Soylu. Il ministro non ha identificato il sospetto, ma ha detto che anche altre 22 persone sono state arrestate per essere interrogate. Il ministro ha affermato che le prove ottenute indicano il Partito dei lavoratori del Kurdistan, o PKK, e la sua estensione siriana, il PYD, come responsabili dell’attentato.

L’attentato

Un’esplosione ha scosso il centro di Istanbul affollato di persone e turisti nel pieno di una domenica pomeriggio. Il bilancio è pesante, almeno sei morti e oltre ottanta feriti. A poche ore dall’accaduto il presidente turco ha messo in chiaro che si è trattato di un “vile attentato“. La protagonista è – secondo quanto riferito dal governo di Ankara – “una donna kamikaze“. Ad essere presa di mira è Istikal Caddesi, ua via pedonale molto frequentata anche dai turisti vista la massiccia presenza di negozi e ristoranti.

Un atto che ha messo in allerta anche la Farnesina. Dopo i controlli di rito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura dicendo che “al momento non risultano italiani fra le vittime o i feriti”. Le autorità turche annunciano indagini a tutto campo. “Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che le nostre forze di sicurezza rileveranno e cattureranno l’autore o gli autori del reato in breve tempo e che tutti gli aspetti dell’incidente saranno chiariti a seguito delle indagini”, assicura il ministro della Giustizia di Ankara, Bekir Bozdag. Il portavoce del presidente Erdogan, dal canto suo, aggiunge che “nessun attacco sarà in grado di spezzare la determinazione e la resistenza della Turchia“.

Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l’attentato subito e la morte di cittadini innocenti. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 13, 2022

Unanime la condanna da parte di tutto il mondo, a partire da Russia e Ucraina. Il vicepresidente del Consiglio di Mosca, Konstantin Kosachev, esprime “sincero cordoglio al popolo turco e agli abitanti di Istanbul” mentre il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, parla di “profonda tristezza” e di “dolore condiviso”. Alla Turchia arriva anche la solidarietà della Nato tramite il Segretario generale, Jens Stoltenberg, che si dice “scioccato” per l’accaduto. Le più sentite condoglianze “per l’attentato subito e la morte di cittadini innocenti” giungono pure dall’Italia tramite Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio parla di “immagini terribili“. Cordoglio per l’attentato di Istanbul è stato espresso anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

