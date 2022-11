'Happy Birthday' durante il cambio della guardia a Buckingham Palace

Settantaquattresimo compleanno per il Re d’Inghilterra Carlo III. L’occasione è stata celebrata da una salve di cannone nei pressi del Tower Bridge di Londra, mentre un’esecuzione di ‘Happy Birthday’ è stata suonata durante la cerimonia del cambio della guardia a Buckingham Palace. Carlo festeggia il suo primo compleanno da Re dopo essere salito al trono due mesi fa in seguito alla morte della madre, la Regina Elisabetta II. Festeggiamenti sobri e privati per lui e la famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata