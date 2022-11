Il nuovo sovrano ha guidato la cerimonia di omaggio ai caduti britannici in guerra

Primo ‘Remembrance Sunday’ da re per Carlo III. Il nuovo sovrano del Regno Unito ha guidato la tradizionale cerimonia di omaggio ai caduti britannici in guerra, indossando l’uniforme cerimoniale da maresciallo di campo. Ha depositato sul cenotafio al centro di Londra una corona di papaveri rossi, il simbolo della memoria britannico. È stato anche il primo ‘Remembrance Sunday’ per il nuovo premier Rishi Sunak.

