La sottosegretaria francese al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles, per l'Italia c'è il ministro Antonio Tajani

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è oggi a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Unione europea. Il Consiglio, presieduto dall’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell, procederà innanzitutto a uno scambio di opinioni sull’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Seguiranno una discussione sugli ultimi sviluppi politici e di sicurezza nei Balcani occidentali e una sessione dedicata alla regione africana dei Grandi Laghi.

Alla luce dei recenti eventi e su richiesta esplicita dell’Italia, verrà affrontato un punto relativo alla cooperazione in materia di flussi migratori, con particolare riferimento alla gestione dei soccorsi operati da navi private e all’attuazione di meccanismi effettivi di solidarietà europei. Sono previsti infine alcuni incontri bilaterali del Ministro Tajani a margine della riunione del Consiglio, fra cui quelli con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e con la leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya.

Al suo arrivo, il capo della Farnesina non ha rilasciato dichiarazioni, ma è salito direttamente nella sala di Palazzo Europa per la riunione con i suoi omologhi, poco dopo la pubblicazione della nota congiunta del Quirinale e dell’Eliseo. Da quanto si apprende, non sono previsti incontri bilaterali con la Francia sul tema dei migranti. A rappresentare il governo di Parigi nel Consiglio Ue non c’è la ministra degli Esteri, Catherine Colonna, impegnata nel G20 di Bali, ma la sottosegretaria francese per gli Affari europei, Laurence Boone. Il ministro degli Esteri italiano ha chiesto di inserire la questione migranti in coda all’agenda del Consiglio. Tajani avrà invece un bilaterale con la leader dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, e nel pomeriggio la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

La posizione della Francia

“Discuteremo i problemi della migrazione. Ricorderò l’importanza dell’unità europea, della responsabilità per la vita umana e poi della solidarietà degli europei“. Così la sottosegretaria francese agli Affari europei, Laurence Boone, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. “Coglierò l’occasione per ringraziare gli 11 Paesi che hanno accolto i rifugiati che sono arrivati la settimana scorsa” ha aggiunto Boone.

