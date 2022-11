Gli ufficiali del Regno Unito si uniranno a un programma di rafforzamento dei pattugliamenti francesi sulle spiagge

Il governo del premier britannico Rishi Sunak ha raggiunto un accordo con la Francia per aumentare la cooperazione per la gestione dei richiedenti asilo e dei migranti che utilizzano piccole imbarcazioni per attraversare la Manica. Come riporta il Guardian, gli ufficiali del Regno Unito si uniranno a un programma di rafforzamento dei pattugliamenti francesi sulle spiagge.

L’accordo prevede un aumento del 40% del numero di pattuglie per cercare di rilevare piccole imbarcazioni in procinto di effettuare il viaggio dalla Francia, che per la prima volta vedrà la partecipazione del personale britannico. L’accordo include anche investimenti extra nelle infrastrutture portuali in Francia, l’uso della tecnologia per rilevare gli attraversamenti, come i droni, e una maggiore cooperazione attraverso l’Europa.

