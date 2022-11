Il ministro degli Esteri di Mosca in un video in bermuda e maglietta, girato nella sua camera d'albergo

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha smentito le notizie sul suo ricovero in ospedale a Bali prima del vertice del G20. La portavoce del ministro, Maria Zakharova, ha postato su Telegram un video in cui lo stesso Lavrov, in bermuda e maglietta, punta il dito contro la stampa occidentale: “Ormai da dieci anni si dice che il nostro presidente sia malato. Questo è, in generale, un gioco che non è nuovo in politica”, ha rimarcato il ministro del Cremlino che ha consigliato ai giornalisti occidentali che hanno pubblicato “la fake news” sul suo ricovero in ospedale di essere “più onesti e di scrivere più spesso la verità”.

