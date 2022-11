Il presidente ucraino ha poi aggiunto che le truppe di Kiev hanno ripreso il controllo di oltre 60 insediamenti nella regione di Kherson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “le forze di Kiev hanno ripreso il controllo di oltre 60 insediamenti nella regione di Kherson” e che sono in corso misure di stabilizzazione. Il presidente ucraino ha aggiunto che le forze russe hanno distrutto tutte le infrastrutture critiche di Kherson prima di fuggire, “comprese le comunicazioni, le forniture di acqua, riscaldamenti ed elettricità”.

Il leader di Kiev ha poi promesso la liberazione di altri territori ucraini occupati dalle truppe di Mosca. “Non penso ci sia persona che non abbia visto i video del nostro popolo che, a Kherson, saluta i difensori ucraini. Ci saranno altri incontri come questo, nelle città e villaggi ancora sotto l’occupazione” russa. “Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo indietro nessuno”, prosegue il messaggio di Zelensky, “avverrà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Arriveremo in tutte le nostre città e villaggi in Donbass e in Crimea“.

