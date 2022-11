In decine di migliaia contro il governo regionale conservatore di Isabel Ayuso

(LaPresse) In decine di migliaia in piazza a Madrid a difesa della sanità pubblica contro quello che considerano un progressivo smantellamento operato dal governo regionale conservatore guidato dalla presidente Isabel Ayuso. Secondo gli organizzatori, quella della capitale è la regione spagnola con il più alto reddito pro capite ma anche quella che spende meno di tutti per il sistema sanitario.

