(LaPresse) In centinaia sono scesi in piazza a Madrid nella tarda serata di martedì – nonostante l’emergenza coronavirus – per celebrare il trionfo alle elezioni regionali della presidente uscente Isabel Díaz Ayuso. Il suo Partito Popolare ha infatti raddoppiato i seggi, passando da 30 a 62-65, non sufficienti però per raggiungere la maggioranza assoluta: per governare avrebbe dunque bisogno dell’appoggio dell’estrema destra di Vox (12-14 seggi). “Il sanchismo non entra a Madrid”, ha proclamato Ayuso festeggiando la vittoria in piazza davanti ai sostenitori, molti dei quali con la mascherina abbassata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata