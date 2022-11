Era un iraniano, ha vissuto 18 in aeroporto: le immagini dall'archivio di Associated Press

Un uomo iraniano che ha vissuto per 18 anni nell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e la cui saga ha liberamente ispirato il film di Steven Spielberg ‘The Terminal’ è morto sabato nell’aeroporto che da tempo chiamava casa, secondo quanto riferito dai funzionari. Secondo un funzionario dell’autorità aeroportuale di Parigi, Merhan Karimi Nasseri è morto dopo un attacco di cuore nel Terminal 2F dell’aeroporto. Nasseri ha vissuto nel Terminal 1 dell’aeroporto dal 1988 al 2006, prima in un limbo legale perché non aveva i documenti di residenza e poi per apparente scelta. Nasseri è nato nel 1945 a Soleiman, una parte dell’Iran allora sotto la giurisdizione britannica, da padre iraniano e madre britannica. Le immagini d’archivio del 1998 di Associated Press mostrano la sua vita nell’aeroporto di Parigi.

