Sul posto ambulanze e mezzi delle forze dell'ordine

Morti e feriti in un’esplosione avvenuta in una strada pedonale nel centro di Istanbul. Lo ha detto il governatore di Istanbul Ali Yerlikaya in un tweet. L’esplosione è avvenuta alle 16.20 ora locale, le 14.20 in Italia, in una delle strade più popolari della metropoli turca, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. Almeno 11 i feriti, incerto il numero delle vittime. Non è ancora chiaro quale sia la causa della deflagrazione. Sul posto ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine.

