Il presidente Usa è stato accolto all'atterraggio con danze tradizionali indonesiane

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden è arrivato a Bali in Indonesia, dove parteciperà al vertice del G20 il 15 e 16 novembre. Atterrato a bordo dell’Air Force One, Biden è stato accolto in aeroporto con danze tradizionali locali.

