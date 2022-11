Vladimir Putin, foto dall'archivio AP

Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: il presidente russo non andrà a Bali e non si collegherà

Il presidente russo, Vladimir Putin, non parteciperà al G20 in programma per 15 e 16 novembre a Bali, neanche online. Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

La comunicazione della mancata presenza di Putin al G20 arriva dopo il botta e risposta degli ultimi giorni sulla possibile ritirata delle truppe russe da Kherson, in Ucraina. Oggi bombe su Mykolaiv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata