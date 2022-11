Le forze russe si ritirano verso la sponda sinistra del fiume Dnipro

Le bandiere gialloblù ucraine sono tornate a sventolare sugli edifici di Kherson dopo che le truppe di Kiev sono entrate nella città a sud del Paese in seguito alla ritirata verso la sponda sinistra del fiume Dnipro di 30mila soldati e 5mila mezzi militari russi. Video e foto sui social media hanno mostrato i residenti scendere esultanti per le strade, cantando e sventolando bandiere ucraine. Una bandiera gialloblù è stata issata per la prima volta su un monumento nella piazza centrale di Kherson da quando la città era stata conquistata dalle forze di Mosca all’inizio di marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata