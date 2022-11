I residenti della città sono tornati a sventolare le bandiere gialloblu

Le truppe delle forze armate ucraine sono entrate a Kherson, che torna così sotto il controllo di Kiev. Lo ha riferito la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino. L’intelligence di Kiev ha anche riferito che le rotte di ritirata delle truppe russe sono sotto il controllo dell’esercito ucraino.

L’esercito ucraino era inzialmente entrato nella periferia occidentale della città, secondo le immagini sui social media geolocalizzate dalla Cnn. I filmati mostrano le truppe ucraine circondate dai residenti nel distretto di Shumenskyi a Kherson. Nella altre immagini geolocalizzate da Cnn, i residenti di Kherson sventolano bandiere dell’Ucraina.

“‘La Russia è qui per sempre'”, recitava un poster a Bilozerka vicino a Kherson. Beh, non proprio! A tutti nel mondo, compreso l’Asean dove mi trovo attualmente: l’Ucraina sta ottenendo un’altra importante vittoria in questo momento e dimostra che qualunque cosa la Russia dica o faccia, l’Ucraina vincerà”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in merito al ritiro delle truppe russe da Kherson.

