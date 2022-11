Diffuse da Maxar Technologies mostrano il ponte Antonovskiy dopo la ritirata russa

Le immagini satellitari diffuse venerdì da Maxar Technologies mostrano il danneggiamento di infrastrutture chiave nei pressi della città ucraina di Kherson, dove la Russia ha appena liberato il suo punto d’appoggio. I danni al ponte Antonovskiy e alla diga Nova Kakhovka, che attraversano il fiume Dnieper a sud del capoluogo regionale, sono evidenti. Il ritiro di Mosca dalla zona è avvenuto sei settimane dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato l’annessione della regione di Kherson e di altre tre province ucraine, giurando che sarebbero rimaste russe per sempre. Sergei Yeliseyev, un funzionario russo installato nella regione di Kherson, ha dichiarato all’agenzia di stampa Interfax che il ponte non è stato fatto saltare in aria. CREDIT: MAXAR TECHNOLOGIES

