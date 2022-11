Lunedì sarà sul tavolo dei ministri degli Esteri dell'Unione

La questione delle tensioni tra Italia e Francia sul tema migranti sarà sul tavolo dei ministri degli Esteri Ue. Anche se la maggior parte dei paesi cerca di tenere un profilo basso e lascia alla Francia il compito di guidare l’assalto, l’Italia ha chiesto di aggiungere il tema in coda all’agenda del Consiglio Ue. Per Parigi “il governo italiano attuale non ha rispettato il Meccanismo europeo”. Non la pensa così Giorgia Meloni, che intanto cerca sponde in Europa e prova ad abbassare la tensione.

Ieri erano arrivati i commenti di diversi Stati: mentre la Spagna aveva intimato di approdare sempre nel porto più vicino, il capo del Ppe Weber aveva chiesto di non lasciare sola l’Italia.

