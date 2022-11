Lungo viaggio diplomatico per il presidente americano: dopo la Cop 27 sarà in Cambogia e Indonesia per il G20

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lasciato Washington sull’Air Force one diretto al Cairo in Egitto. Il leader della Casa Bianca è atteso venerdì a Sharm el Sheik alla Cop 27 sul clima. Poi si trasferirà in Cambogia per il summit delle Nazioni del Sud-est asiatico e infine andrà a Bali in Indonesia per il G20 al via il 14 novembre.

Proprio a Bali si terrà il primo faccia a faccia tra il capo della Casa Bianca e Giorgia Meloni.

