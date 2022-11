Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre

Il G20 di Bali sarà per il presidente Joe Biden anche l’occasione per “sedersi per la prima volta” insieme alla premier italiana Giorgia Meloni e con quello britannico Rishi Sunak, appena eletti. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

