Lo ha detto la portavoce della Commissione a proposito del braccio di ferro tra Roma e Parigi sulla Ocean Viking

Anche le istitusioni europee intervengono sul caso Ocean Viking. “Finora non abbiamo una data confermata per un incontro del genere ma ovviamente siamo in stretto contatto con Francia e Italia a diversi livelli”. Così la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, rispondendo, nel briefing quotidiano con la stampa, a una domanda sull’annuncio della Commissione di convocare una riunione con gli Stati sul coordinamento e la solidarietà verso i migranti. “Sulla nostra reazione” alla situazione attuale e la disputa Italia-Francia “abbiamo pubblicato una dichiarazione chiedendo l’immediato sbarco delle persone sulla Ocean Viking nel porto sicuro più vicino e questo è già avvenuto”, ha aggiunto.

